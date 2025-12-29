Asgari ücret ve emekli maaşlarına 2026’da gelecek zamlarla birlikte marketler şimdiden etiketlerini değiştirmeye başladı. Bu durumda vatandaşlar ekmeğe de zam gelebileceğini değerlendiriyor. Ortaya çıkan zam beklentisi sonrası fırıncılardan açıklama geldi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, artan maliyetlere rağmen vatandaşların temel gıdaya erişimini korumayı öncelik olarak gördüklerini ifade etti. Balcı, yeni yıla ilişkin fiyat politikasına dair da açıklama yaptı.

Ekmeğe zam olup olmayacağına ilişkin tartışmalara da açıklık getiren Balcı, 2026 yılının ilk sekiz ayı için fiyat istikrarı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"2026 yılında 8’inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz."

Yeni açıklamayla beraber, 2026’nın Ağustos ayına kadar ekmek fiyatlarında artış olmayacağı da kesinleşti.