MEB tarafından geliştirilen platform; müze, kütüphane, bilim merkezi gibi okul dışı öğrenme alanlarını eğitim sürecine daha etkin şekilde dâhil etmeyi amaçlıyor. Öğretmenler, işledikleri ders konularına uygun mekânlara tek tıkla ulaşabilecek, sanal turlar ve görsel materyaller aracılığıyla bu alanları ders içeriklerinin bir parçası hâline getirebilecek.

İlk aşamada okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerine yönelik hazırlanan platform; öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ve veliler için de erişilebilir olacak. Öğrenciler, ders konularıyla ilişkili öğrenme alanlarına kolayca ulaşarak bilgiyi yerinde ve deneyimleyerek öğrenme fırsatı yakalayacak.

Bu projeyle MEB, ezbere dayalı eğitim anlayışının önüne geçmeyi ve öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda okul dışı öğrenme ortamları; öğretmen, öğrenci ve veliler için tek bir dijital çatı altında toplanmış olacak.