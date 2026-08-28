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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Millî Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, eğitim yapılarının inşasında “yeşil bina” kriterleri uygulanacak ve uygun projeler sertifikalandırılacak.

Protokol kapsamında okul ve diğer eğitim yapılarının projelendirme, yapım ve uygulama süreçlerinde çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve su verimliliği ile kaynakların etkin kullanımı esas alınacak.

Uygulama, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki Millî Eğitim Bakanlığı projelerini kapsayacak.