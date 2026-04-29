Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren Ege genelinde etkili olacak serin ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini dondurucu bir soğuğa bırakacak.

12 DERECELİK DÜŞÜŞ OLABİLİR

Halen normalin 3 ila 4 derece üzerinde seyreden termometreler, cuma gününden itibaren hızla gerileyecek. Bölgenin kuzeyinden giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 10 ila 12 derece birden azalması bekleniyor. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

YÜKSEKLERDE KAR, ŞEHİRDE SAĞANAK

Bölge, gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. Bin 500 metre ve üzerindeki rakımlarda yağışın karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.