Enginar dolması, özellikle Ege Bölgesi'nde yaygın olarak tüketilen geleneksel bir zeytinyağlı yemektir. Taze enginarların iç kısımları temizlenip çanak haline getirildikten sonra pirinç bazlı bir harçla doldurulur ve zeytinyağıyla pişirilir. Soğuk veya ılık servis edilen bu yemek, hem hafif hem de besleyici yapısıyla sofraların vazgeçilmezleri arasındadır. Enginarın karaciğer dostu özellikleri dolma sayesinde daha keyifli hale gelir. Genellikle bahar aylarında mevsiminde hazırlanır ve aile yemeklerinde, misafir sofralarında sıkça yer alır.

ENGİNAR DOLMASINA İÇİNE NE KONULUR? KLASİK VE ZENGİN İÇ HARÇ MALZEMELERİ

Enginar dolmasının en önemli kısmı iç harcıdır. Temel olarak pirinç kullanılırken Ege usulü tariflerde bol yeşillik eklenir. İnce doğranmış soğan, dereotu, maydanoz, taze nane ve bazen taze soğan harca lezzet katar. Zeytinyağı, tuz, karabiber, yenibahar, tarçın ve toz şeker gibi baharatlar tat dengesini sağlar. Bazı tariflerde kuş üzümü veya dolma fıstığı eklenerek tatlı-ekşi bir aroma yaratılır. Kimi evlerde havuç veya bezelye garnitür olarak dahil edilir. Zeytinyağlı versiyonlarda et kullanılmazken kıymalı varyasyonlar da Anadolu'da yaygındır. Harç, pirincin hafif diri kalması için önceden kavrulur veya ıslatılır.

ENGİNAR NASIL SEÇİLİR VE TEMİZLENİR?

Dolma İçin En İyi Yöntemler Enginar dolması için en uygun enginarlar taze, çiçek enginar olarak bilinen türlerdir. Seçimde yaprakları sıkı ve kapalı, rengi parlak yeşil olanlar tercih edilir. Sap kısmı kalın ve diri olmalı, üst kısımlarda kahverengi lekeler bulunmamalıdır. Taze enginar ağır gelir ve yaprakları birbirine yapışık durur.

Temizleme aşaması çok önemlidir. Önce sap kısmı kesilir ve dıştaki sert yapraklar elle koparılır. Enginarın üst kısmı yaklaşık üçte biri kesilerek düz bir çanak şekli verilir. İçindeki tüylü choke kısmı kaşık veya bıçakla tamamen temizlenir. Sapın beyaz iç kısmı soyulup doğranarak harca eklenebilir. Temizlenen enginarlar hemen limon suyu veya limonlu suyla ovulur ve geniş bir kapta limonlu suda bekletilir. Bu işlem kararmayı önler ve rengini korur. Unlu su da bazı tariflerde kullanılır ancak limon daha etkili olur.

4 KİŞİLİK ENGİNAR DOLMASI İÇİN MALZEMELER: TAM ÖLÇÜLER

Dört kişilik bir aile sofrası için ideal ölçülerle hazırlanan zeytinyağlı enginar dolması malzemeleri şöyle sıralanabilir. Bu tarif Ege usulü bol yeşillikli versiyona dayanır.Enginar için dört adet orta boy taze dolmalık enginar

Bir adet limon suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı

Pişirme için iki su bardağı su İç harcı için bir çay bardağı pirinç

Bir adet orta boy soğan ince doğranmış

Yarım demet dereotu ince kıyılmış

Yarım demet maydanoz ince kıyılmış

Çeyrek demet taze nane veya bir tatlı kaşığı kuru nane

Üç dört dal taze soğan ince kıyılmış

Bir tatlı kaşığı toz şeker

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı yenibahar

İsteğe göre bir çay kaşığı tarçın

Pişirme için ekstra üç yemek kaşığı zeytinyağı Bu ölçülerle hazırlanan dolma dört kişiyi rahatlıkla doyurur ve kalan kısım ertesi gün soğuk olarak tüketilebilir.

ENGİNARLARIN YUMUŞAK OLMASI İÇİN NE YAPILMALI? PÜF NOKTALARI VE İPUÇLARI

Enginar dolmasının en keyifli yanı yumuşacık dokusudur. Yumuşaklık için birkaç temel kurala dikkat etmek yeterlidir. İlk olarak enginarlar pişirmeden önce limonlu suda en az yirmi dakika bekletilmelidir. Bu işlem hem kararmayı önler hem de dokuyu yumuşatmaya yardımcı olur.

Pişirme sırasında tencerenin dibine zeytinyağı gezdirilir ve enginarlar sıkıca yerleştirilir. Üzerine toz şeker serpilmesi pişirme sırasında enginarın yumuşamasını hızlandırır ve hafif tatlı bir lezzet verir. Kısık ateşte ağır ağır pişirmek çok önemlidir. Yüksek ateşte pişirilirse dış yüzeyi yumuşarken içi sert kalabilir.

Bazı aşçılar enginarları önceden hafif haşlayarak pişirme süresini kısaltır. Tencerenin kapağı kapalı tutulmalı ve ara sıra kontrol edilerek suyu azalırsa eklenmelidir. Pişme sonunda enginar yaprakları kolayca ayrılacak kıvama gelmelidir. Soğuduktan sonra lezzeti daha da artar bu nedenle bir gün önceden hazırlamak önerilir.