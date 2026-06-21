Tenis dünyasında uzun süredir konuşulan geri dönüş resmiyet kazandı.
23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Wimbledon 2026 tek kadınlar turnuvasına özel davetle katılacak.
44 yaşındaki tenisçi, son olarak 2022 Amerika Açık'ta tekler mücadelesine çıkmış ve turnuvanın ardından profesyonel kariyerinden "uzaklaştığını" açıklamıştı.
DÖRT YIL SONRA YENİDEN TEKLERDE KORTA ÇIKIYOR
Williams son dönemde çim kort sezonunda çiftler maçlarıyla kortlara dönmüştü.
Efsane tenisçi, Wimbledon'da da ablası Venus Williams ile birlikte çiftler kategorisinde mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Turnuva organizasyonu tarafından açıklanan son kararla birlikte Serena Williams'ın tekler ana tablosunda da yer alacağı kesinleşti.