Yangın, Edremit ilçesine bağlı Yolören Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesinde bulunan bir polyester atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
Rüzgarın da etkisiyle yangın, bitişikte bulunan 4 iş yerine daha sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
8 ARAÇ VE 16 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ
Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Bölgeye sevk edilen 8 itfaiye aracı ve 16 personelin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangının daha fazla iş yerine sıçramasının önüne geçilirken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Yangında ilk belirlemelere göre 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.