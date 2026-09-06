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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yangın, Edremit ilçesine bağlı Yolören Mahallesi'ndeki organize sanayi sitesinde bulunan bir polyester atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü.

Rüzgarın da etkisiyle yangın, bitişikte bulunan 4 iş yerine daha sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

8 ARAÇ VE 16 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Bölgeye sevk edilen 8 itfaiye aracı ve 16 personelin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının daha fazla iş yerine sıçramasının önüne geçilirken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 5 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.