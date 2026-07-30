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Kentin simgelerinden biri olan Selimiye Camii'nin minareleri ardından süzülerek yükselen dolunay, kentin tarihi atmosferine büyüleyici bir güzellik kattı. Mimarisiyle göz dolduran tarihi yapının ihtişamı ile dolunayın buluşması, gece saatlerinde kartpostallık manzaraların ortaya çıkmasını sağladı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Fotoğraf sanatçısı Hasan Baruş tarafından ölümsüzleştirilen bu eşsiz anlar, Edirne'nin zengin kültürel ve tarihi dokusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tarihi kubbe ve minarelerin silüetiyle birleşen dolunay manzarası, izleyenleri kendine hayran bıraktı.