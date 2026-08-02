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Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Schalke'ye transfer olan Edin Dzeko, kariyerine Almanya'da devam etmeye hazırlanıyor.

Bild'in haberine göre Bosna Hersekli golcü, Schalke ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladı. Transfer işlemlerini tamamlamak üzere Almanya'ya giden deneyimli futbolcunun bugün sağlık kontrollerinden geçeceği, salı günü ise takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Haberde, Schalke ile Dzeko arasındaki sözleşme görüşmelerinin beklenenden uzun sürdüğü ancak tarafların anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Anlaşmaya göre 40 yaşındaki golcü, 900 bin euro garanti ücret ve performansa bağlı bonuslar karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bonuslarla birlikte Dzeko'nun yıllık kazancının 1,3 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edildi.

SCHALKE PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezona Fiorentina'da başlayan Edin Dzeko, ara transfer döneminde Schalke'ye transfer olmuştu.

Tecrübeli santrfor, Alman ekibinde forma giydiği 11 karşılaşmada 6 gol atıp 3 asist yaparak takımına önemli katkı sağlamıştı. Bu performansın ardından Schalke yönetiminin Dzeko ile yola devam etme kararı aldığı belirtildi.