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Transfer sürecinde Beşiktaş’ın radarına giren Altay Bayındır için siyah-beyazlılar kaleci rotasyonunu Alexander Nübel ve Doğan Alemdar transferleriyle güçlendirdi. Bordo-mavili taraftarların yolunu gözlediği Trabzonspor ise geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Andre Onana’yı 1 yıl daha kadrosunda tutma kararı aldı. Bu gelişmelerin ardından milli kalecinin Türkiye’ye dönme ihtimali ortadan kalktı.

MANCHESTER UNİTED’DA KALECİ ENFLASYONU

Sözleşmesinde 1+1 yıllık opsiyonu bulunan Altay Bayındır, İngiliz devinde kalesini Senne Lammens’e kaptırmıştı. Kadrosunda Senne Lammens ve 40 yaşındaki tecrübeli isim Tom Heaton’ı bulunduran Kırmızı Şeytanlar’ın, son olarak Leeds United’dan Karl Darlow’u da transfer etmesiyle kaledeki rekabet iyice kızıştı. Forma şansı 4. kaleci konumuna gerileyerek neredeyse imkansız hale gelen Altay, geçtiğimiz günlerde kendisiyle fotoğraf çekilen bir taraftarın geleceğiyle ilgili sorusuna, "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Zaman bize her şeyi gösterecek" yanıtını vererek ayrılık sinyalini açıkça vermişti.

YENİ ADRESİ LALİGA: CELTA VİGO İLE ANLAŞMA TAMAM

Düzenli olarak süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen tecrübeli file bekçisi aradığı fırsatı İspanya’da buldu. Galiçya basınından Metropolitano’nun haberine göre; Celta Vigo, Manchester United ve Altay Bayındır transfer için prensip anlaşmasına vardı.