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Bosna-Hersek'in Dünya Kupası macerası sona ererken, takım kaptanı Edin Dzeko sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Tecrübeli golcü, turnuvada tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, grup aşamasını geçmenin ülke futbolu adına unutulmaz bir anı olduğunu ifade etti.

"BAŞIMIZ DİK DÖNÜYORUZ"

Dzeko açıklamasında, "Bir aydır bir rüyayı yaşıyorduk. Bosna-Hersek'i Dünya Kupası'nda temsil etmek sonsuza dek yanımızda taşıyacağımız bir onurdu. Tarihi bir başarıya imza attık, grup aşamasını geçtik ve çalışmanın, birlikteliğin ve disiplinin her zaman karşılık bulduğunu gösterdik." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Turnuvaya veda ettikleri için üzgün olduklarını belirten yıldız futbolcu, "Bugün aldığımız mağlubiyetin ardından eve dönüyoruz ama başımız dik ve birlikte başarmayı bildiğimiz her şey için gururluyuz. Bu güzel yolculuğun bir parçası olan herkese ama özellikle tribünlerde ve ekran başında bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Desteğiniz bize her an ekstra güç verdi." dedi.

Dzeko, sözlerini "Bosna-Hersek armasını gururla taşıdık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık." ifadeleriyle tamamladı.