Ebru Yaşar en sevilen şarkılarını seslendirirken sahne performansı, özenle hazırlanmış kostümleri ve samimi sohbetleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Amo988’in sahneye çıkarak “Elini Ver” parçasında Yaşar’a eşlik etmesi oldu.

Viva Event organizasyonuyla gerçekleşen gecede Ebru Yaşar, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Harbiye performansı için yaklaşık 250 kişilik bir ekibin uzun süredir çalıştığını belirten sanatçı, seyircilere hem görsel hem de müzikal açıdan güçlü bir deneyim sunmak istediklerini ifade etti.

“ÖZEL BİR GECE YAŞATMAK İSTEDİK”

Harbiye sahnesine yıllar sonra çıkmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Yaşar, “Bu dönemde konser bileti almak gerçekten lüks haline geldi. Bu yüzden gelen herkese özel ve titizlikle hazırlanmış bir gece yaşatmak istedik” dedi. Harbiye’nin kendine özgü bir ihtişamı olduğunu vurgulayan sanatçı, sahnede adeta bir sanat eseri hissi veren kostümlerle yer almayı tercih ettiğini söyledi.

“YAPAY ZEKA SESİMİ KULLANAMAYACAK”

Son dönemde müzik dünyasında tartışılan yapay zekâ konusuna da değinen Yaşar, teknolojiyi günlük yaşamda kullandığını ancak sanatın ruhunun yapay zekâya devredilmesine sıcak bakmadığını belirtti. Sesinin izinsiz kullanımına karşı hukuki adımlar attığını açıklayan sanatçı, müzisyenlerin haklarını koruması gerektiğinin altını çizdi.

Ebru Yaşar ayrıca önümüzdeki hafta dinleyicileriyle buluşacak olan “Zamansız” isimli özel plak baskısını da ilk kez basın mensuplarına gösterdi.

Konuşmasında kadınlara yönelik mesajlarıyla da dikkat çeken Ebru Yaşar, güçlü kadın olmanın her yükü tek başına üstlenmek anlamına gelmemesi gerektiğini ifade etti. İlişkilerde karşılıklı emek vurgusu yapan sanatçı, samimi ve doğal bağların önemine değindi.

Dijital projelerine de değinen Yaşar, YouTube üzerinden genç müzisyenlerle gerçekleştirdiği özel düet çalışmalarını yakında yayınlayacağını söyledi. Klasik işlerin tekrarını yapmak yerine yenilikçi projelere yönelmeyi tercih ettiğini vurguladı.

“ELİNİ VER” GECENİN EN ÇOK ALKIŞ ALAN ANLARINDAN BİRİ OLDU

Konser bölümünde “Kararsızım” ile başlayan performans, “Yoksun”, “Kafamın İçi” ve diğer hit şarkılarla devam etti. Amo988 ile yapılan sürpriz düet “Elini Ver” ise gecenin en çok alkış alan anlarından biri oldu.

Sahne kostümleriyle de beğeni toplayan sanatçı, siyah ve beyaz tonlarda hazırlanan iki özel tasarım kıyafetle sahne aldı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Ebru Yaşar, performansını ayakta alkışlarla tamamladı. Konseri izleyenler arasında birçok ünlü isim de yer aldı.