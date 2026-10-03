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Kaynak: AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre salgında 8 bin 300 vaka doğrulandı, 4 bin 18 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin 7 eyaletine yayılan salgında 2 bin 162 kişinin iyileştiği açıklanırken, ölüm oranı yüzde 48,4 olarak güncellendi.

SALGIN 15 MAYIS'TA İLAN EDİLDİ

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre mayıs ayında ortaya çıkan "Bundibugyo" Ebola varyantı için onaylanmış bir tedavi veya aşı bulunmuyor.

EBOLA İLK KEZ 1976'DA ORTAYA ÇIKTI



Kanamalı ateşe yol açabilen Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabası ile KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

Virüs, 2013'ün sonunda Batı Afrika'da yeniden yayılmış; Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 30 bin kişiye bulaşmış ve 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.