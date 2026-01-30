ÖSYM tarafından tasarlanan Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) sınavının 2026 yılı ilk uygulaması yarın elektronik ortamda yapılacak. Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav merkezlerinde toplam 22 salonda düzenlenecek. Okuma, dinleme, konuşma ve yazma yeteneklerini değerlendiren sınav iki oturum ve dört bölümden oluşuyor. Adaylar saat 13.45’te başlayacak sınava 13.30’dan sonra kabul edilmeyecek.

SONUÇLAR 27 ŞUBAT’TA DUYURULACAK

ÖSYM, e-TEP puanlarının 27 Şubat’ta açıklanacağını ve önerilen geçerlilik süresinin iki yıl olduğunu duyurdu. Ancak puanların kullanım süresi ve kabul kriterleri, başvurulan kurumların düzenlemelerine bağlı olarak değişebilecek. Kurumlar, istedikleri takdirde e-TEP sonuçlarını yabancı dil yeterliliği ölçümünde değerlendirebilecek.“Uluslararası arenada marka olmayı amaçlıyoruz”

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-TEP’in uzun hazırlık sürecinin ardından devreye alındığını belirterek şunları kaydetti: "Yoğun altyapı çalışmalarıyla hayata geçirdiğimiz e-TEP’i küresel çapta tanınan bir uygulama haline getirmeyi hedefliyoruz. ÖSYM’nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bu sistem, ölçme-değerlendirme tecrübemizin dijital dönüşümle birleşmiş halidir. 2026 takviminde dört e-TEP oturumu yer alacak ve adaylar kendi zaman planlarına göre sınava katılabilecek."

AVRUPA STANDARTLARINA UYGUN YAPI

Ersoy, e-TEP’in sadece ulusal değil küresel standartlara da hitap ettiğini vurguladı. Sınavın CEFR (Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni) ile uyumlu puanlama sistemi kullandığını, B1, B2 ve C1 seviyelerinde güvenilir İngilizce yeterlik sertifikası vermeyi amaçladığını ifade etti. Yurt dışı eğitim, akademik başvurular ve iş hayatında geçerli olabilecek nitelikte tasarlandığını belirtti. Yurt dışında da düzenlenecek

Başkan Ersoy, e-TEP’in ÖSYM’nin uluslararası stratejisinin parçası olduğunu söyledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan protokoller sayesinde sınavın çeşitli ülkelerde uygulanmasının yolu açıldı.584 aday sınava girecek

31 Ocak Cumartesi günü yapılacak e-TEP 2026/1’e 584 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil toplam 208 görevli yer alacak.