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Kaynak: İHA

Düzce kent genelinde öğlen saatlerinden itibaren tesirini gösteren kuvvetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın aniden şiddetlenmesi neticesinde sürücüler yollarda ilerlemekte büyük zorluk yaşadı.

Şehir merkezinin muhtelif noktalarında azalan görüş mesafesi dolayısıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Seyir halindeki sürücüler araçlarını son derece temkinli kullanmak zorunda kaldı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise korunmak amacıyla kapalı mekanlara ve sığınaklara yöneldi.

Muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi adına yetkili birimler, araç sahiplerine temkinli olmaları hususunda hatırlatmalarda bulundu. Şehirde etkisini devam ettiren yağışlı havanın belirli aralıklarla sürmesinin tahmin edildiği bildirildi.