Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Düzce-Yığılca yolundaki Küçük Melen Çayı’nda su seviyesi yükseldi.

2023 yılı Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde yıkılan köprünün yerine inşa edilen geçici yol, yükselen su seviyesiyle birlikte kullanılamaz hale geldi. Sel sularının sürüklediği ağaç dalları ve taşların menfezleri tıkaması sonucu meydana gelen taşkın nedeniyle Nuhlar ve Çamlısu köylerine giden yol ulaşıma kapandı.

Yolun kapanması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından taşkının yaşandığı bölgede çalışma başlatılırken, ulaşım Nasırlı köyü Sarıkasım Mahallesi üzerinden sağlanıyor.