Emniyet güçleri yurdun her bölgesinde düzensiz göçe geçit vermemek için operasyonlar düzenliyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından risk analizi çalışması gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'dan Düzce'ye kaçak göçmen taşıdığı değerlendirilen iki araç dinlenme tesisi mevkiinde durduruldu. Durdulan aracın öncü olduğu belirlendi. Arkasından gelen aracın kamyonun kasasında ülkeye yasa dışı yollarla girmiş 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

ARAÇ SÜRÜCÜLERİ TUTUKLANDI

Operasyonda, araç sürücüleri gözaltına alındı. Şüphelilerden F.K.'nın 6, Y.A.'nın 4, H.Y.'nin ise 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı.

Yakalanan kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.