Konya'da akıllara durgunluk veren bir aile faciası yaşandı. 23 yaşındaki Nadir Türkmen, kız kardeşi ve annesi ile tartışmaya başladı. Tartışmada tansiyon yükselince Türkmen, kız kardeşi Nisa Türkmen ile annesi İsmihan Türkmen’i silahla vurduktan sonra yaşamına son verdi.

Olay akşam 21.45 sularında gerçekleşti. Silah seslerini duyan komşuların yaptığı ihbar sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nadir Türkmen ile kız kardeşinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne İsmihan Türkmen ise ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.