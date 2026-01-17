Edremit’te deniz kenarındaki iskelenin altında mahsur kalan bir kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı balık adamlar tarafından kurtarıldı.

Akçay Mahallesi sahilinde kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, denize girerek iskelenin altındaki dar alanda çalışma yaptı. Korktuğu gözlenen kedi, yüzer bir kasa yardımıyla güvenli alana çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi doğal ortamına bırakılırken, kurtarma anları balık adamların kafa kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşlar ekiplere duyarlılıkları için teşekkür etti.