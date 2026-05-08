Düzce’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü. Kaza, saat 17.00 sıralarında D-655 karayolunun Beyciler Sapağı mevkisinde yaşandı.
Kent merkezi yönünde ilerleyen Ö.B. yönetimindeki 34 MMG 641 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce refüjdeki kaldırım betonlarına, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor kısmı yerinden koparken, aracın ön bölümü tamamen parçalandı. Ağacın aracı durdurması olası bir faciayı önledi. İş çıkışı nedeniyle karşı şeritte yoğun trafik bulunduğu öğrenildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.