Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) Türk yapımları en prestijli ödülleri topladı. Festivalin büyük ödülü Altın Ayı, İlker Çatak’ın yönettiği ve başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer’in yer aldığı Sarı Zarflar (Yellow Letters) filmine verildi.

Emin Alper

Gümüş Ayı Emin Alper’in

Festivalde Gümüş Ayı ödülü ise Emin Alper’in yönetmenliğini üstlendiği Kurtuluş (Salvation) filmine gitti. Böylece Türk sineması, Berlinale tarihinde aynı yıl içinde iki büyük ödülü birden kazanarak dikkat çeken bir başarı elde etmiş oldu.

Uluslararası sinema dünyasının en saygın organizasyonları arasında gösterilen festivalde ödül alan iki film de hem jüri üyeleri hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Elde edilen sonuç, Türk sinemasının küresel alandaki yükselişinin yeni bir göstergesi olarak değerlendirildi.