Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Söğüt ilçesi Küre Köyünde E.B. isimli şahsın temizlik için Dursun Fakıh Türbesi civarında bulunan tarlasında yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı. İhbarı üzerine olay yerine kısa sürede Söğüt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu sırada alevler Dursun Fakıh Türbesine doğru ilerlerken ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın türbeye ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.