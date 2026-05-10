Pavel Durov, Fransa’da X ve sahibi Elon Musk hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Durov, Fransız hükümetinin ifade özgürlüğünü savunan platformlara karşı baskıcı bir tutum sergilediğini iddia etti.

Fransa’da 2027 yılında yaşanabilecek siyasi değişim ihtimaline işaret eden Durov, mevcut yönetimin gelecekte ortaya çıkabilecek tartışmalardan çekindiğini savundu. Bu nedenle dijital platformların çeşitli gerekçelerle hedef alındığını öne süren Durov, özellikle özgür ifade alanında faaliyet gösteren şirketlerin susturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Durov açıklamasında, Fransız makamlarının X’e yönelttiği suçlamaların aslında devlet kurumlarının uygulamalarıyla örtüştüğünü iddia etti. Yasa dışı veri toplama, kullanıcı bilgilerinin yeterli güvenlik önlemleri olmadan işlenmesi ve haberleşme gizliliğinin ihlal edilmesi gibi konularda eleştiriler yönelten Durov, Paris yönetiminin tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Fransa’nın Musk ve X’e yaklaşımını “etik dışı” olarak nitelendiren Durov, “Özgür dünya Elon Musk ve X’in yanında durmalı” mesajını verdi. Telegram’ın da dijital özgürlükler konusunda X’e destek verdiğini ifade etti.

Fransa’da Paris Savcılığı’na bağlı siber suçlarla mücadele birimi, Musk ve sahibi olduğu X platformu hakkındaki ön incelemeyi kısa süre önce resmi soruşturma aşamasına taşımıştı. Soruşturma kapsamında, X’in yapay zeka sistemi Grok üzerinden yayıldığı iddia edilen çocuk istismarı içerikleri, deepfake paylaşımlar, dezenformasyon faaliyetleri ve insanlığa karşı suçların inkarına ilişkin iddialar inceleniyor.