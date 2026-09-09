Olay, saat 20.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan iki grup, D-100 kara yolu kenarında yeniden kavgaya tutuştu.

Durdurulması imkansız öfke: Polis ve jandarma devreye girdi - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafları ayırarak Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürdü.

Durdurulması imkansız öfke: Polis ve jandarma devreye girdi - Resim : 2

Kavgayı duyan tarafların yakınları, Bahçelievler Polis Merkezi önünde toplandı. Burada karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

Tekme, yumruk ve sandalye: Kavga böyle bittiTekme, yumruk ve sandalye: Kavga böyle bittiGündem

Durdurulması imkansız öfke: Polis ve jandarma devreye girdi - Resim : 4

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya karışan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.