Kaynak: İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin farklı noktalarında yaptıkları alkol denetimleriyle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Kent Meydanı'nda denetim yapan ekipler, 16 LOG plakalı otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerinde durdurmak istedikleri araç, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine aracın peşine düşen ekipler, noktadan 5 kilometre ileride aracı aldı. Tekrar uygulama noktasına getirilen sürücüye, burada ceza kesildi.

'YANDIK YANDIK'

Yapılan kontrollerde 0.88 promil alkollü çıkan Adem K., aracı kızının alabileceğini söyledi. Bunun üzerine polis memurunun "Sen bizim 'Dur' ihtarımıza uymadın, kaçtın biz yakaladık seni" demesi üzerine ise, "Vallahi korktum" diye cevap verdi. Alkollü sürücüye farklı maddelerden toplam 232 bin 719 lira para cezası kesilirken, aracı ise 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi. Ceza kağıtlarını alan Adem K., ceza miktarını duyunca ise, "Yandık, yandık" diye sitem etti.