Dün saat 15.30 sıralarında Lüleburgaz’da Minimal tarafında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında meydana gelen olayda, uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir araç sürücüsü, aracıyla kaçmaya başladı.

Yaşanan olay sonrası yunus polis ekipleri kaçan aracı takibe aldı. Lüleburgaz sokaklarında yaşanan kısa süreli kovalamaca, Hürriyet Mahallesi İnönü Parkı civarında sona erdi.

'280 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ'

Polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 2’si kadın 3’ü erkek olmak üzere toplam 5 kişi olduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimler sırasında aracın gerçek sahibinin de olay yerine geldiği belirtildi. Polis ekiplerince yapılan işlemler sonucunda kaçan araç sürücüsüne 280 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine el konuldu. Araç ise 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.