İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde yer alan Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin, ABD- İsrail saldırılarında füzeyle vurulduğu ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumuna ait ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

SANTRAL SAHASINA İSABET ETTİ

Açıklamada, "ABD-İsrail saldırılarında Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne atılan bir füze, santral sahasına isabet etti" sözleri sarf edildi.

Söz konusu tesise 3'üncü kez düzenlendiği ifade edilen saldırıda can kaybı ile maddi ya da teknik hasar bildirilmedi.