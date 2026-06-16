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2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya ile Curaçao arasında oynanan karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapan Shaun Evans hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı. FIFA Disiplin Komitesi, Avustralyalı hakemle ilgili herhangi bir disiplin ihlali tespit edilmediğini açıkladı.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Disiplin Komitesi, video yardımcı hakem Shaun Evans'ı ilgilendiren konuyu inceledikten sonra FIFA Disiplin Kuralları'nın ihlaline dair herhangi bir kanıt bulamadı" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

14 Haziran'da oynanan Almanya-Curaçao maçı öncesinde hakemlerin tanıtıldığı sırada ekrana gelen Shaun Evans'ın yaptığı bir el hareketi tartışma yaratmıştı. Avustralyalı hakem, beyaz üstünlüğü ideolojisiyle ilişkilendirilen ve bazı çevreler tarafından ırkçı bir sembol olarak değerlendirilen bir işareti yaptığı iddiasıyla eleştirilmişti.

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından FIFA, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Yapılan soruşturmanın ardından FIFA Disiplin Komitesi, söz konusu hareketin disiplin talimatlarını ihlal ettiğine dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını belirterek dosyayı kapattı.