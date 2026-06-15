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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçın farklı skorundan çok VAR odasında kaydedilen bir görüntü gündeme oturdu.

Maç sırasında VAR odasına bağlanan yayın kameraları, Avustralyalı hakem Shaun Evans'ı ekrana getirirken yapılan bir el hareketi sosyal medyada tartışma yarattı.

NEO-NAZİ SEMBOLÜ İDDİASI

Görüntülerde Evans'ın başparmağı ve işaret parmağını birleştirerek yaptığı hareketin, aşırı sağcı gruplar tarafından kullanılan "White Power" (Beyaz Güç) sembolüne benzediği öne sürüldü.

Söz konusu işaret geçmişte genellikle "tamam" anlamında kullanılırken, son yıllarda bazı aşırı sağcı çevreler tarafından farklı anlamlarda kullanılmaya başlanmıştı.

FIFA'DAN İLK AÇIKLAMA

Olayın kısa sürede gündem olmasının ardından FIFA'nın konudan haberdar olduğu belirtildi.

FIFA Sözcüsü The Athletic'e yaptığı açıklamada, yaşanan olayın farkında olduklarını ifade ederken konu hakkında detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

AYRIMCILIK KARŞITI KURULUŞTAN SERT TEPKİ

Futbolda ayrımcılıkla mücadele eden Fare Network de olayla ilgili açıklama yayımladı.

Kuruluş, uzman görüşlerine dayanarak yapılan hareketin aşırı sağcı çevrelerde kullanılan sembole açık şekilde benzediğini savundu.

Açıklamada, "Kameraların kendisine çevrildiğini bilen bir VAR görevlisinin bu hareketi yapması soru işaretleri yaratıyor" ifadelerine yer verildi.

FIFA'NIN İNCELEME BAŞLATMASI BEKLENİYOR

Olayla ilgili resmi bir disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada görüntüler geniş yankı uyandırdı.

FIFA'nın önümüzdeki günlerde konuyla ilgili daha kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.