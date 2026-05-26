Görkemli ve sıra dışı etkinlikleriyle sık sık gündeme gelen Dubai, bu kez milyarlık bir yardım müzayedesine ev sahipliği yaptı. Lüksün ve prestijin ön planda olduğu "Most Noble Numbers" (En Soylu Numaralar) adlı açık artırmada, zenginlerin hayırseverlik yarışı nefes kesti. Gecenin en çok konuşulan satışı ise rekor fiyata ulaşan bir telefon hattı oldu.

FİYATI SANİYELER İÇİNDE KATLANDI

Müzayedenin en heyecanlı anları, 058-7777777 numaralı özel telefon hattının satışa sunulmasıyla yaşandı. Yaklaşık 1.2 milyon TL gibi düşük bir açılış fiyatıyla başlayan açık artırmada teklifler havada uçuştu. Salondaki rekabetin ardından özel numara, saniyeler içinde tam 40 milyon TL (yaklaşık 1.2 milyon dolar) bedelle yeni sahibinin oldu. Etkinlikte ayrıca beş haneli bir başka telefon numarası da yine milyon dolarlık bir fiyata satıldı.

SADECE TELEFON NUMARALARI DEĞİL, PLAKALAR DA SERVET DEĞERİNDE

Dubai’de statü göstergesi kabul edilen sadece telefon numaraları değil. Araç plakaları da bu kültürde büyük bir prestij kaynağı olarak görülüyor. Gecede görücüye çıkan ve sadece iki haneden oluşan "O66" ve "X63" gibi nadide plaka kodları, 55 milyon TL barajını aşan rekor fiyatlarla alıcı buldu. Bu tür kısa kombinasyonlar bölgede adeta birer gayrimenkul kadar değerli bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor.

MİLYONLARCA LİRALIK GELİR İNSANİ YARDIMA GİDECEK

Bir telefon numarası veya plakaya servet ödenmesinin arkasında ise Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum’un öncülük ettiği anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi yatıyor. Müzayede boyunca toplanan ve toplamda 425 milyon TL'yi aşan devasa gelir, dünya genelindeki açlıkla mücadele fonlarına ve insani yardım projelerine bağışlandı. Böylece hayırsever zenginlerin lüks tutkusu, küresel çapta bir iyilik hareketine dönüşmüş oldu.