Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) küresel sanayi devlerinden Emirates Global Aluminium (EGA), saldırıların ardından üretim tesislerinde meydana gelen ağır hasar nedeniyle kritik bir adım attı. Şirket, bazı uzun vadeli tedarik sözleşmelerinde "mücbir sebep" (force majeure) maddesini yürürlüğe koyduğunu duyurdu.

Bu karar doğrultusunda, dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden biri olan EGA, müşterilerine olan teslimat yükümlülüklerini geçici olarak durdurdu.

ÜRETİM HATTINDA CİDDİ AKSAMALAR

Bloomberg tarafından paylaşılan şirket belgelerine göre, özellikle Al Taweelah tesisindeki üretimin durması, küresel tedarik zincirini doğrudan etkilemiş durumda. Şirketin aldığı kararın detayları şu şekilde öne çıkıyor:

Savaş, saldırı ve doğal afet gibi kontrol dışı gelişmeleri kapsayan "mücbir sebep" maddesiyle, şirketin teslimatları erteleme veya askıya alma hakkı doğdu.

EGA, 3 Nisan tarihinde yaptığı teknik değerlendirmede, tesislerdeki hasarın boyutunun büyük olduğunu ve tam kapasiteyle üretime geçilmesinin 12 aylık bir süreci bulabileceğini belirtti.

Saldırıların ardından enerji santralleri, rafineriler ve geri dönüşüm birimlerinde acil durum protokolleri uygulanarak tesisler tamamen boşaltıldı.

"KÜRESEL EKONOMİ RİSK ALTINDA"

EGA Üst Yöneticisi (CEO) Abdunnasır bin Kelban, Al Taweelah tesisinin sadece bölge için değil, küresel ekonomi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bin Kelban, yaşanan aksaklıkların dünya genelinde pek çok sektörün tedarik ağında kırılmalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Şirket yetkilileri, onarım çalışmalarının ardından üretimin kademeli olarak başlatılacağını ancak eski verimliliğe ulaşmanın tamamen altyapı iyileştirmelerine bağlı olduğunu ifade ediyor.