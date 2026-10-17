Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya’da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası yarışını üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıkmayı başardı.
Dünya Supersport Şampiyonası’nın 12. ve son ayağındaki hafta sonunun ilk yarışı, Jerez-Angel Nieto Pisti’nde gerçekleştirildi.
Jerez’de 17 tur üzerinden yapılan mücadelede Pata Yamaha Ten Kate Takımı adına yarışan Can Öncü, finiş çizgisini üçüncü sırada geçerek kürsüde yer aldı.
Yarışta AS BLU CRU takımının İspanyol pilotu Albert Arenas birinciliği elde ederken Kawasaki WorldSSP ekibinden Jeremy Alcoba ikinci sırada finiş gördü.
İspanya’daki yarışta start alan 32 sporcu arasında bulunan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise QJMOTOR Factory takımıyla mücadeleyi 23. sırada tamamladı.
Şampiyonanın Jerez’deki final ayağının 17 turluk son yarışı, yarın Türkiye saatiyle 15.00’te başlayacak.