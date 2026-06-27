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Kaynak: AA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda K Grubu'nun son mücadelesinde Kolombiya ile Portekiz, TSİ 02.30'da Miami Stadı'nda karşı karşıya gelecek. J Grubu'nda ise Ürdün ile Arjantin, TSİ 05.00'te Dallas Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk karşılaşması Güney Afrika ile Kanada arasında oynanacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

L GRUBU:

00.00 Panama - İngiltere (New York New Jersey Stadı)

00.00 Hırvatistan - Gana (Philadelphia Stadı)

K GRUBU:

02.30 Kolombiya - Portekiz (Miami Stadı)

02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (Atlanta Stadı)

J GRUBU:

05.00 Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadı)

05.00 Ürdün - Arjantin (Dallas Stadı)

Son 32 Turu:

22.00 Güney Afrika - Kanada (Los Angeles Stadı)