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Dünya Kupası A Grubu'nun 3. ve son maçında ev sahibi Kanada ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Vancouver'deki BC Palace Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İsviçre 2-1 kazanmayı başardı.

İSVİÇRE 2. YARIYA HIZLI BAŞLADI

Müsabakanın ilk yarısında iki takımın da atakları olsa da gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha iyi başlayan İsviçre'de sahneye henüz 46. dakikada R. Vargas çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

⚽ Ruben Vargas attı İsviçre ikinci yarıya golle başladı! pic.twitter.com/0uHlNHvYrm — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026

Maçın 57. dakikasında ise İsviçre'nin flaş ismi Manzambi attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

⚽ Embolo bıraktı genç Manzambi topu ağlara gönderdi! İsviçre farkı 2’ye çıkardı! pic.twitter.com/VpbL8gpUQA — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026

MAÇTA SON SÖZÜ DAVID SÖYLEDİ

Maçın 75. dakikasında oyuna dahil olan David, Kanada tarafında farkı 1'e indiren golü attı.

⚽ Promise David oyuna girer girmez golünü attı! Kanada farkı 1’e indirdi! pic.twitter.com/RPikLFV5Kc — TRT Spor (@trtspor) June 24, 2026

Mücadelenin kalan bölümünde tempo yüksek ve zaman zaman nefes kesen anlar yaşansa da başka gol olmadı. Karşılaşma 2-1 İsviçre’nin üstünlüğüyle sona erdi.

İsviçre bu sonucun ardından 3 maç sonunda grubu 7 puanla zirvede tamamladı. Kanada ise 4 puana ulaştı ve 2. olarak son 32'ye kalan bir diğer ekip oldu.

BOSNA HERSEK'İN SON DURUMU

Bosna Hersek de son maçta Katar'ı 3-1 yenip puanını 4 yapsa da Kanada averaj farkı sayesinde son 32'ye kalmayı başardı.

Bosna Hersek'in durumu ise 3. ve son maçların tamamlanmasının ardından gruplarda oluşan durumdan sonra belli olacak. 12 grubun olduğu 2026 Dünya Kupası'nda 8 ülke de en iyi 3. olarak yoluna devam edecek.

KATAR'DAN VEDA

Katar ise 1 puanda kaldı ve grubu 4. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.