Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

A Milli Takımımız, Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geliyor.

Chobani Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak Türkiye-Kuzey Makedonya maçı için geri sayıma geçilirken ilk 11’ler de belli oldu.

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA İLK 11’LER

Türkiye: Altay, Mert, Ozan, Çağlar, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Can, Oğuz, Deniz.

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Serafimov, Musliu, Dimoski, Bardhi, Elmas, Atanasov, Churlinov, Miovski, Alimi

MAÇI İSPANYOL HAKEM MUNUERA YÖNETECEK

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan José Luis Munuera yönetecek.

Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Alfredo Rodriguez Moreno üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Alejandro Quintero González olacak.

MİLLİLER TARİHİNDEKİ 650. MAÇA ÇIKIYOR

Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya karşısında tarihindeki 650. sınavını verecek.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde oynadığı 649 maçta 257 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 mağlubiyet yaşadı. Milliler bu karşılaşmalarda 897 gol atarken kalesinde 926 gol gördü.

KUZEY MAKEDONYA İLE 9. RANDEVU

Türkiye ile Kuzey Makedonya bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 5 galibiyet alırken, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kuzey Makedonya ise 1 kez sahadan galip ayrıldı.

Milliler rakibine karşı oynadığı maçlarda 14 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

İki takım arasındaki son karşılaşma 2017 yılında Üsküp'te oynanmış ve mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti.