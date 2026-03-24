Dünya Altın Konseyi'nin haftalık değerlendirmesi yayımlandı. Değerlendirmede önemli merkez bankası toplantıları ve artan jeopolitik gerilimlerin gerçekleştiği haftada tahvil getirilerindeki sert yükselişin altın fiyatlarını yılın en düşük seviyelerine çektiği aktarıldı. Piyasadaki hareketler, likidite ihtiyacının öne çıktığı 2008 ve 2020 dönemlerini hatırlattığı belirtildi.

WGC analistleri, yükselen reel getiriler ve 2026'da politika faizlerinin artacağı beklentisinin altın fiyatlarını baskıladığı ifade edilirken, analizde, Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili günlük gelişmelerin altın piyasası üzerinde etkili olacağı aktarıldı.

2022 - 2025 yükseliş trendinin yüzde 38,2'lik geri çekilme seviyeleri ile 200 günlük ortalamayı içeren bölgeye işaret ettiği değerlendirmesi yapılırken, 4 bin 66 - 4 bin 90 dolar aralığını önemli destek bölgesi olduğu ifade edildi.

Analistler, ons altında dip arayışının bu seviyelerde gerçekleşebileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM?

Ons altın 4 bin 439 dolar seviyelerinde işlem görürken Kapalıçarşı altın fiyatlarında satış fiyatında son durum şu şekilde;

Gram altın: 6 bin 823 TL

Çeyrek altın: 11 bin 340 TL

Yarım altın: 24 bin 477 TL

Tam altın: 44 bin 818 TL