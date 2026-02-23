İlginç olay Kayseri'de yaşandı. İsmi açıklanmayan bir vatandaş akrabasının düğününde çeyrek altın taktı. Ancak kendi düğününde akrabasının kendisine takı takmadığını fark etmesi üzerine soluğu yargıda aldı.

NTV'nin haberine göre mağdur olduğunu söyleyen vatandaş takılan altının “karşılıklılık esasına dayalı hibe” olduğunu savunarak Kayseri Genel İcra Dairesi üzerinden akrabası için icra takibi başlattı. İcra ödeme emrinde, geçmişte takılan altının güncel piyasa değeri üzerinden iadesi talep edildi. İcra takibi tebliğ edilen akraba, yasal süresi içinde takibe itiraz etmeyince borç kesinleşti. İcra dairesi, altının bedelini borçludan tahsil ederek hak sahibine verdi.

İcra takibi yoluyla altının güncel bedelini tahsil eden vatandaş, “takı hukuku” konusunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Sosyal medyada düğün takısı sebebiyle akrabasına icra yollayan vatandaşa "Düğünde takılan altın hediyedir hesabı yapılmaz" yorumları geldi.