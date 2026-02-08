Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugüne kadar yeterince dikkat çekilmeyen şistozomiyaz hastalığına neden olan parazitin davranış ve yayılım biçiminde değişiklikler gözlemlendiğini açıkladı. Örgüt, parazitin bazı türlerinin evrim geçirerek yeni bölgelerde hayatta kalma kapasitesini artırdığını belirtti.

Şistozomiyaz, genellikle salyangozların yaşadığı tatlı su kaynaklarında ortaya çıkan bir parazit hastalığıdır. Parazit larvaları, su ile temas eden insan ve hayvanların derisine nüfuz ederek enfeksiyona yol açabiliyor.

Melezleşerek yeni yayılım yolları geliştiriyor

DSÖ’nün açıklamasında, parazitin insan ve hayvan kaynaklı türlerinin melezleşerek yeni yayılım yolları geliştirdiği vurgulandı. Bu melez formun, mevcut yayılım alanlarının ötesinde hayatta kalabilme ve bulaşabilme yeteneği kazandığı ifade edildi.

Parazitin melezleşmesinin en kaygı verici boyutlarından biri ise üriner veya genital bölgeye yerleşebilmesi. Bu tür gelişmeler, cinsel organlarda rahatsızlık, ağrı ve daha ciddi vakalarda kanser veya ölüm riskini artırabiliyor.

Farklı coğrafyalarda vakalar bildirildi

Hastalığın yaygın olduğu Afrika’daki salyangoz türlerinin ötesinde Çin, Venezuela ve Endonezya gibi farklı coğrafyalarda da bulaş vakalarına rastlandığı bildirildi. Bu durum, hastalığın sıradan su temasının ötesinde bir yayılma potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor.

DSÖ, bu tropik hastalık grubunun küresel etkisine dikkat çekmek için açıklamayı “Dünya Göz Ardı Edilen Tropik Hastalıklar Günü” kapsamında yaptı.

Parazit enfeksiyonlarının erken tespiti ve tedavisi, uygun ilaçlarla mümkün olsa da, yeni melez türlerin tedavilere direnç geliştirme riski olduğunu gösteren bulgular bilim çevrelerinde endişe yaratıyor.