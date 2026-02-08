Jeffrey Epstein’in 2019’daki ölümüne ilişkin tartışmalar yeni bir belgeyle yeniden gündeme geldi.

Kamuoyuna yansıyan dokümanlara göre, Epstein’in cesedinin taşındığı resmi araç ile basının görüntülediği araç arasında farklılık olduğu iddia edildi. Belgelerde, medya mensuplarının takip ettiği araçta boş kutular bulunduğu, gerçek nakil işleminin ise dikkat çekmeden başka bir araçla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

ABD makamları ise konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı. Epstein’in ölümü resmi kayıtlara göre “intihar” olarak geçse de, yıllardır süren şüpheler ve kamuoyundaki soru işaretleri bu tür iddialarla yeniden alevleniyor.