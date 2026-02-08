Kanser, büyük ölçüde değiştirilebilir risk faktörlerine bağlı olarak, dünya genelinde önde gelen sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Önleme çabalarına destek sağlamak amacıyla, tütün ve alkol kullanımı, yüksek vücut kitle indeksi, yetersiz fiziksel aktivite, dumansız tütün ve areka fıstığı kullanımı, yetersiz emzirme, hava kirliliği, ultraviyole ışınları, bazı enfeksiyonlar ve mesleki maruziyetler dahil olmak üzere 30 farklı risk faktörüne bağlı olarak 2022 yılında küresel kanser yükü hesaplandı.

GLOBOCAN verileri kullanılarak 185 ülkede 36 kanser türü için yapılan analizde, maruziyetin kanser üzerindeki gecikmeli etkileri de göz önünde bulunduruldu. Hesaplamalara göre, 2022 yılında tahmini 18,7 milyon yeni kanser vakasının 7,1 milyonu (%37,8) değiştirilebilir risk faktörlerine bağlıydı. Bunların 2,7 milyonu (%29,7) kadınlarda, 4,3 milyonu (%45,4) ise erkeklerde görüldü.

Bölgesel olarak bakıldığında, önlenebilir kanser oranı kadınlarda %24,6 ile %38,2, erkeklerde ise %28,1 ile %57,2 arasında değişiyor. Sigara (%15,1), enfeksiyonlar (%10,2) ve alkol tüketimi (%3,2), kanser yüküne en fazla katkı sağlayan faktörler olarak öne çıktı. Akciğer, mide ve rahim ağzı kanserleri, önlenebilir kanserlerin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Uzmanlar, değiştirilebilir risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik önlemlerin güçlendirilmesinin, küresel kanser önleme stratejilerinin merkezinde yer alması gerektiğini vurguluyor.