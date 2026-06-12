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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesinde bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı görüntüler üzerine harekete geçti.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerini inceleyen ekipler, aracın plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücü M.E. yakalanırken, araç ise trafik ekipleri tarafından otoparka çekildi.

140 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi kapsamında drift yapmaktan 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobil de aynı süre boyunca trafikten men edildi.

EMNİYETTEN NET MESAJ

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan trafik ihlallerine karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, trafik güvenliğini riske atan sürücülere yönelik uygulamaların tavizsiz ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı