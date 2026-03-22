EKOBİD Dragon Boat Team sporcuları, Down Sendromu Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için antrenmanlarında renkli çoraplarla kürek çekti.

EKOBİD Başkanı Tanju Subaşı, Down sendromlu bireylerin toplumun bir parçası olduğunu vurgulayarak “Onlara acıyarak yaklaşmak yerine, eşit bireyler olarak kabul etmeli ve hayatın her alanında daha görünür olmalarını sağlamalıyız. Biz de EKOBİD Dragon Boat Team olarak bugün küreklerimizi bu farkındalığı artırmak için çektik. Renkli çoraplarla verdiğimiz mesaj çok net; ‘Farklılıklar bir eksiklik değil, zenginliktir.’ İnanıyoruz ki; birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz” dedi.

Acıbadem sağlık gurubunun yaptığı açıklamaya göre, Down sendromu, 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması (trizomi 21) sonucu oluşan genetik bir farklılıktır. 46 yerine 47 kromozoma sahip olan bireylerde; çekik gözler, basık burun köprüsü, hipotoni (kas gevşekliği) ve hafif-orta düzeyde zihinsel gelişim geriliği gibi fiziksel/bilişsel özellikler görülür.