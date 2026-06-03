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Eskişehir’de Doruk Madencilik bünyesinde çalışan ve aylardır ücret, tazminat ile çeşitli işçilik alacaklarının ödenmesini bekleyen madenciler, hak arayışlarını sürdürmek için yeniden Ankara'ya gidiyor.

Daha önce Ankara’da gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından üç bakanlığın garantörlüğünde ödeme sözü verilen işçiler, ödemelerin yapılmadığını belirterek yeniden harekete geçti.

Ankara’ya ulaşmak isteyen madenciler, Beypazarı çıkışında polis ekipleri tarafından durduruldu ve günlerdir ilçede bekletiliyor.

Bağımsız Maden İş Sendikası, 30 Mayıs’ta yaptığı açıklamada işçilere verilen “15 Mayıs’a kadar tüm alacakların ödeneceği” sözünün tutulmadığını, ödemelerin bu kez bayram sonrasına ertelendiğini duyurmuştu. Bunun üzerine işçiler 1 Haziran’da Ankara’da yeniden eylem başlatma kararı aldı.

MADENCİLER YARIN HOLDİNGE GİDİYOR

Üç gündür Beypazarı’nda bekleyen madenciler, yarın Ankara’da Yıldızlar SSS Holding’in önünde toplanacak.

Eylem öncesi Yeniçağ’a konuşan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, tüm vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

Madencileri Ankara’ya götürecek otobüslerin dört kez iptal edildiğini belirten Çakır, buna rağmen sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla yola çıkacaklarını söyledi.

Öğle saat 12.00’de holding önünde gerçekleştirecekleri eylem için destek çağrısı yapan Çakır, “Halkımızı bekliyoruz. Madencilerin hakkını savunan tüm vatandaşlarımızı holding önüne davet ediyoruz” dedi.

"HOLDİNGLER DEĞİL İŞÇİLER KAZANACAK"

Madencilerin mücadelesinin yalnızca kendi alacaklarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Çakır, “Burada verilen mücadele, hakkını alamayan milyonlarca işçinin de sesidir. İşçilerin haklarını yedirmeyeceğiz. Holdingler değil, işçiler kazanacak” ifadelerini kullandı.

Ankara’ya girişlerinin engellenmeye çalışıldığını ve çeşitli noktalarda polis barikatlarıyla karşılaştıklarını söyleyen Çakır, “Buradan yine çıkacağız. Elimizden geleni yaparak holdingin önüne gideceğiz. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Madencilerin yarın saat 12.00’de Yıldızlar SSS Holding önünde gerçekleştireceği eyleme siyasi destek de büyüyor. Özgür Özel’in de holding önüne gelerek işçilere destek vereceği öğrenildi.