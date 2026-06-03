Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu

Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu

Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, uzun süredir zirvede yer alan Murat Ülker’i geride bırakarak Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanının yeni sahibi oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 1

Borsa İstanbul'da genel bir durgunluk ve düşüş eğilimi hakimken, enerji sektörünün güçlü oyuncularından Astor Enerji, mayıs ayındaki yukarı yönlü grafiğini haziran ayına da taşımayı başardı.

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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 2

Şirketin hisselerinde yaşanan bu dikkate değer yükseliş, milyarderler ligindeki dengeleri de tamamen değiştirdi.

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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 3

Sözcü’de yer alan haberde; Forbes’un güncel milyarderler listesi verilerine göre; Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, uzun süredir zirvede yer alan Murat Ülker’i geride bırakarak Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanının yeni sahibi oldu.

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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 4

Geçgel’in kişisel serveti, şirket hisselerinin performansına paralel olarak rekor bir hızla büyüdü.

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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 5

Yaşanan son hareketlilikle birlikte; Feridun Geçgel'in serveti sadece bir günde 711 milyon dolar yüzde 15,66 artış gösterdi.

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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 6

Güncel rakamlarla Geçgel’in toplam varlığı 5,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 7

Bu sıçramayla birlikte Şanlıurfalı iş insanı, dünya genelindeki en zenginler listesinde 803. sıraya yerleşti.

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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 8

Astor Enerji hisseleri, piyasalardaki genel durgun seyre rağmen son bir aylık periyotta yaklaşık %15 oranında değer kazandı.

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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 9

Ancak servetteki bu asıl ivmelenmenin arkasında nisan ayı sonunda atılan stratejik bir imza yatıyor. Şirket, 28 Nisan tarihinde ABD merkezli büyük bir firmayla 51,5 milyon dolar değerinde dev bir transformatör sözleşmesi imzalamıştı.

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Murat Ülker’i tahtından etti: Türkiye’nin en zengini Urfalı milyarder oldu - Resim: 10

Bu küresel anlaşmanın ardından yükseliş trendine giren Geçgel, önce Türkiye listesinde 4. sıraya tırmanmış, hisselerin mayıs ayındaki istikrarlı grafiğiyle de zirveye yerleşmiş oldu.

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Kaynak: Diğer
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