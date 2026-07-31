Kaynak: Haber Merkezi

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te çalışan Türk Maden-İş üyesi işçiler, ödenmeyen alacakları için başkent Ankara’da başlattıkları eylemleri kesintisiz sürdürüyor. Bakanlıklar ve holding binası önündeki protestoların ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan madenciler, eylemlerinin beşinci gününde Ulus Meydanı’nda bir araya geldi.

‘HAKLARIMIZI ALMADAN DÖNMEYECEĞİZ’

Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde seslerini duyuran, geçtiğimiz günlerde ise şirket binası önünde kendilerini ağaca zincirledikten sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan işçiler, geri adım atmayacaklarını vurguladı.

'YÜRÜTEMİYORLARSA İŞLETMEYİ BU KİŞİLERİN ELİNDEN ALIN'

Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde sendika adına konuşan Türk Maden-İş Yöneticisi Talih Kocabıyık, Ankara’daki eylemlerinin 5. gününde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk günkü kararlılığımızı koruyoruz. Haklarımızı almadan buradan bir adım bile geri atmayacağız. Şirket yönetimi bize verdiği sözleri tutmuyor. Bu işletmeyi yaklaşık 45 aydır yöneten firma, sadece burada çalışan 580 işçiyi değil, diğer tesisleriyle birlikte binlerce aileyi mağdur etti. Devlet yetkililerine çağrıda bulunuyoruz: Eğer bu işi yürütemiyorlarsa işletmeyi bu kişilerin elinden alın."

‘MALZEME SAĞLAMAZ, MAAŞ ÖDEMEZSENİZ ÜRETİM OLMAZ’

Şirketin zarar gerekçesi olarak işçileri hedef göstermesine tepki gösteren Kocabıyık, komşu madenlerde üretim rekorları kırılırken kendilerinin mağdur edildiğini ifade etti.

Hak arayışlarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten işçiler, alacakları tahsil edilene kadar her gün Ulus Meydanı’nda toplanmaya devam edeceklerini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eskişehir Mihalıççık'taki Doruk Maden işçileri ödenmeyen hakları ve yaşadıkları mağduriyetler üzerine hak arama mücadelesini Haziran ayında başlatmıştı.

Süreç içerisinde işçilere ve sendikaya çeşitli sözler verilmiş, devletin ilgili kurumlarının hakemliğine başvurulmuştu. Bu aşamada garantör bakanlıklar devreye girmiş ve sürecin güvencesi olarak masada yer almıştı. Verilen sözler kapsamında, madencilerin ödenmeyen paralarının 23 Temmuz'da hesaplarına yatırılacağı belirtilmişti. Ancak garantör bakanlıkların varlığına ve verilen taahhütlere rağmen ödemeler yapılmadı.