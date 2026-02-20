Dün yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 43,7600 seviyesinden kapattı.

Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,2 değer kazanarak 43,8440’tan alıcı bulurken; aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 gerileyerek 51,5810’dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 58,9950’den işlem görüyor.Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 97,9 puan seviyesinde yer alıyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin artabileceği endişeleri piyasaları etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump, bu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini söyledi.İran ile kapsamlı anlaşma yapılması gerektiğini ifade eden Trump, aksi halde kötü şeyler olacağını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin; yurt dışında ise ABD büyüme rakamı, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), küresel imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gibi önemli göstergelerin yakından izleneceğini vurguladı.