Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,26 puan azalarak 11.220,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 21,72 puan ve yüzde 0,19 artışla 11.172,63 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.102,18 puanı, en yüksek 11.235,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazanarak 11.220,17 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 118,49 puan ve yüzde 0,98 artışla 12.203,28 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,65, hizmetler endeksi yüzde 0,65, sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,92 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 35'i geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 370,2 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 370,2 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 163 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,31 bileşik getirisi yüzde 37,25 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,8323, satışta 43,0039 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,8242, satışta 42,9958 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1755 sterlin/dolar paritesi 1,3458 ve dolar/yen paritesi 156,454 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 61,7 dolardan işlem görüyor.