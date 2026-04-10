BIST 100 endeksi, güne 85,51 puan ve yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 13.763,84 puanı, en yüksek 14.073,79 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre 384,78 puan artarak 14.073,79 puandan kapandı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 476,80 puan ve yüzde 3,03 artışla 16.188,93 puandan kapandı.Sektör endeksleri arasında teknoloji yüzde 4,92, mali endeks yüzde 2,49, sanayi endeksi yüzde 1,91 ve hizmetler endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88’i prim yaptı, 10’u geriledi, 2’si yatay seyretti.

Günün en çok işlem gören hisseleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank oldu.Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 milyon 863 bin 700 lira oldu. Uluslararası piyasalarda altının onsu ise saat 18.20 itibarıyla 4.781 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 44,4845 lira, satışta 44,6628 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1733, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 159,083 seviyesinde bulunuyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 düşüşle 93,4 dolardan işlem görüyor.