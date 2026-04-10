Gazeteci Emin Çölaşan, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. sabah saatlerinde solunum sıkıntısı sebebiyle Başkent Hastanesi'ne kaldırılan Çölaşan, yoğun bakıma alındı.
"NEFES DARLIĞI NEDENİYLE OKSİJEN TEDAVİSİ GÖRÜYOR"
Gazeteci Talat Atilla'nın konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün rahatsızlanan Çölaşan, bugün sabah durumunun ağırlaşması nedeniyle Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Çölaşan'ın nefes darlığı nedeniyle oksijen tedavisi gördüğünü de öğrendim" ifadelerine yer verdi.