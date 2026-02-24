Türkiye’de ekonomide yaşanan büyük sıkıntılara ve fakirliğin derinleşmesine rağmen milyoner sayısındaki artış uluslararası bir raporla gözler önüne serildi. İngiliz gayrimenkul firması Knight Frank tarafından yayınlanan servet raporuna göre Türkiye en çok dolar milyoneri barındıran 25. ülke oldu. Türkiye’de 6 bin 138 dolar milyonerinin yaşadığı öğrenildi.

Her yıl yayınlanan raporun 2025 yılı sayısına göre, Türkiye’nin hemen üzerinde İsveç yer alırken, hemen altında da Filipinler ve Yeni Zelanda geldi.

Raporun geçmiş versiyonlarında yer alan 30 milyon doların üzerinde servet sahiplerine yönelik detay 2025’te yer almazken, Türkiye’de 2022 yılında 30 milyon doların üzerinde serveti bulunanların sayısı 1.761, 2023 yılında da 1.932 kişi olmuştu.

EN ÇOK DOLAR MİLYONERİ ABD’DE

Rapora göre en çok dolar milyoneri ABD’de yaşıyor. 10 milyon doları aşan servet sahibi ABD’li sayısı 905.413 olurken, ikinci sıradaki Çin’de de 471.634 ultra zengin var.

Japonya, Hindistan ve Almanya’nın ardından da Kanada, İngiltere (Birleşik Krallık) ve Fransa geliyor.

Dünyada serveti 10 milyon doların üzerinde olanların sayısı son 1 yılda 41 bin 78 kişi artarak 2 milyon 341 bin 378 kişiye yükseldi. 2028’de de 2 milyon 500 bini geçmesi bekleniyor.

100 milyon doların üzerinde serveti olanların sayısı da 100 bin bandını aşarak, 2023’te 99 bin 825 kişiden, 2024’te 104 bin 60’a yükselirken, 2028’de de 110 bin 942 kişi olması bekleniyor.

Öte yandan serveti 10 milyar dolardan fazla kişilerin %38,7'si ABD'de yaşıyor. Türkiye’de yaşayan milyarderlerin oranı ise yüzde 0,3 olarak belirlendi.